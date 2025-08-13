本日8月13日（水）よる8時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「名探偵コナンのトリック実際にやってみた大賞」。世界中で愛されている大人気アニメ『名探偵コナン』の中で用いられる奇想天外なトリックの数々が実現可能なのかどうかを検証する。この企画は5月に、とにかく明るい安村の持ち込み企画として放送。その際、ジーパンを浮輪代わりにするトリックを試したところ見事に成功し、大きな反響