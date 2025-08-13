試合後に開頭手術を受けたボクサー２人の死去を受け、試合を管理、運営する日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）と日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）が１２日、都内で再発防止策を協議し、医療体制を一層充実させる方針を決めた。過度な減量を抑制するための転級命令や尿比重検査、全興行での救急車待機など、安全対策を導入していく。２日の東京・後楽園ホールの興行での試合後に緊急搬送された神足茂利さん（享年２８、Ｍ