日本サッカー史上最高ストライカーで、１０日に８１歳で死去した釜本邦茂さんの通夜が１２日、大阪府内で営まれた。歴代最多の国際Ａマッチ通算７５ゴールをマークした偉大なストライカーとの別れを、多くの日本代表ＯＢや関係者が惜しんだ。英雄的な活躍や指導者としても後進を育成した功績をたたえ、戒名は「本徳院英輝勝翼邦教居士」と授与された。告別式は１３日に行われ、日本協会前会長の田嶋幸三氏（６７）が弔辞を務める