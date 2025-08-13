女優の橋本環奈が１２日、都内で主演映画「カラダ探しＴＨＥＬＡＳＴＮＩＧＨＴ」（９月５日公開、羽住英一郎監督）のジャパンプレミアを共演の眞栄田郷敦らと行った。人気ホラー小説が原作の実写映画第２弾。２２年公開の前作に引き続きヒロインを演じる橋本は「みなさまのおかげで今回続編を作ることができた。涼しい夏のホラー体験ができると思います」と手応えを明かした。タイトルにちなみ、自らが探しているものに