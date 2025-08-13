「夏の自由研究」は５月に、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島厩舎＝を取り上げる。今年８１勝でリーディングを快走し、ドバイ・シーマクラシックのダノンデサイルで海外Ｇ１初勝利を挙げたトップジョッキーはＳＮＳでも注目を集め、初回の動画は約３８万回の再生を記録。ＹｏｕＴｕｂｅｒとしての目標、本業への意気込みなどを坂本達洋記者が直撃した。全くイメージがなかったぶん、驚かさ