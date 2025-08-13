本日8月13日（水）よる10時に第6話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。第6話では、大江奏（上白石萌音）の進退をめぐって梅園かるた部が分裂の危機に陥る様子を描く。4月になり藍沢めぐる（當真あみ）ら梅園メンバー5人が3年生に進級。かる