◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）完敗だった。巨人などでプレーした東大阪大柏原・土井健大監督（３６）の聖地初挑戦は６安打完封負け。「間合いを変えながら丁寧に放られた。打線がつながらず、完全にやられた」と唇をかんだ。大阪勢は今春のセンバツ出場を逃し、春夏０勝に終わるのは１９８０年以来４５年ぶり。無得点となると史上初だ。全国最多の甲子園通