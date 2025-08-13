◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦尽誠学園３―０東大阪大柏原（１２日・甲子園）尽誠学園は２３年ぶりに初戦を突破。エースで４番、主将も務める広瀬賢汰（３年）が、完封＆２打点と投打に活躍した。最後の打者を投ゴロで締めくくり、尽誠学園・広瀬賢汰は３万３０００人の歓声を一身に受け止めた。「エースで４番で主将」。今大会参加選手で唯一の一人３役が、投げては９回６安打完封、打っても先制直後