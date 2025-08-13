◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦岡山学芸館３―０松商学園（１２日・甲子園）岡山学芸館は、エース・青中陽希（３年）が完封し、岡山勢に夏７０勝目をもたらした。マウンドで笑顔がはじけた。聖地初登板の岡山学芸館・青中陽希は、１２４球の力投で６安打完封。沖田幸大―丹羽知則の継投で聖カタリナ学園を完封した昨夏の１回戦に続き、岡山勢では初の２年連続初戦完封勝利に貢献した。「この舞台を目指