人気モデルの美香が１３歳の息子を公開し、その姿にフォロワーは仰天した。１３日までにインスタグラムを更新し「ストーリズにアップした息子の後ろ姿にたくさんのメッセージありがとうございました。思い出にフィードに残してもいいですか」と投稿。以前にストーリーズに投稿し、反響が大きかったと明かした。「＃中学２年生＃１３歳＃ラグビー部＃合宿帰り」とハッシュタグをつけ、Ｔシャツ姿の息子の写真をアップ。