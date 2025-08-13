米国のスポーツドクターでYouTube登録者80万人以上のブライアン・スッター氏が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。同一大会で2人のプロボクサーが亡くなったことについて言及した。2日に東京・後楽園ホールで行われた興行で、神足茂利選手（M・T）と浦川大将選手（帝拳）が試合後、急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、ともに死去した。このリング禍を受けてJBC（日本ボクシングコミッション）は国内の世界戦以外の