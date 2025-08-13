米ＣＰＩを受けドル売り優勢見解は分かれるドル円は１４７円台に下落＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、この日発表の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、ドルの戻り売りが優勢となった。ドル円は１４７円台に下落している。米ＣＰＩに対する見解も分かれ、ドル円は途中に１４８円台半ばまで戻す場面があったが、後半に１４７円台に沈んでいる。 米ＣＰＩはコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税