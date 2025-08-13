【FIBAアジアカップ2025】日本代表 73−97 レバノン代表（日本時間8月13日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】富永が「超密着マーク」に自由を奪われる…アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のエースが完璧に封じられた。得点源であるシューターの富永啓生に対して、レバノン代表は“フェイスガード戦術”を採用。徹底した密着マークにブースターも騒然とした。アカツキジャパンは日本時間8月13日、