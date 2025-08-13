フィンランドのモダンデザイン界で圧倒的な存在感を放ち、日本にもファンが多いデザイナー・タピオ・ヴィルカラの、生誕110年と没後40年を記念した日本初の回顧展が、市立伊丹ミュージアムで開催されている。2025年10月13日（月・祝）まで。タピオ・ヴィルカラ（1915-1985）は、1946年にガラス製造会社イッタラのデザイナーに起用されて以来、約40年に渡り第一線で活躍した。ガラス、磁器、銀食器、照明、家具、紙幣など多岐に