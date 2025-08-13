「新馬戦」（１６日、新潟）叔父に仏Ｇ１馬で新種牡馬のヴァンゴッホがいるジャストマイウェイ（牝２歳、父ノーネイネヴァー、美浦・国枝、写真）が、１６日の新潟５Ｒ（芝１４００メートル）でデビューする。「なかなかのもんだよ。牝馬にしては馬格があって、スピードがある。気性もいいね」と国枝師の評価も高い。１２日は美浦Ｅを軽く流してから坂路を軽快に駆け上がった。「性格も前向きだし、パワーがある。スピードで