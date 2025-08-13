熊本県は12日夜、甲佐町で発生した土砂崩れに巻き込まれ死亡した男性の氏名を公表しました。亡くなったのは、甲佐町豊内の増田佳明さん（57）です。熊本県などによりますと、増田さんは11日未明、妻と2人の子ども（4歳と1歳）と車で避難しようとしていたところ、土砂崩れに巻き込まれました。妻と2人の子どもは救助されましたが、増田さんの行方がわからなくなり、11日の午後、心肺停止の状態で見つかり死亡が確認されました。死因