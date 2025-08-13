▽第1試合（8・00）健大高崎（群馬）― 京都国際（京都）健大高崎は最速158キロ右腕の石垣元に注目が集まる。夏2連覇が懸かる京都国際は昨夏優勝投手の西村に期待▽第2試合（10・30）中越（新潟）― 関東第一（東東京）中越の主将・窪田は新潟大会で10安打10打点と勝負強い。関東第一は投打でチームを引っ張る坂本に注目だ▽第3試合（13・00）神村学園（鹿児島）― 創成館（長崎）神村学園は新チーム始動後