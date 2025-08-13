6月、突然フェルさんがこんなことを言い出しました。「平将明大臣の話を聞いてきたんだけど、日本のサイバーセキュリティの話がマジ面白い！インタビューしません？」AD高橋氏も「あの平さん!?行きましょう！」と大ハリキリ。二人の熱意に巻き込まれるような形で取材を申し込んだものの、7月の参議院選挙もあって調整は難航。しばらく音沙汰がなく、担当編集はほぼ諦めていたのですが……選挙直後に突然「明後日なら時間取れます」