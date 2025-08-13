◇ウエスタン・リーグソフトバンク7―2くふうハヤテ（2025年8月12日タマスタ筑後）戦列を離れているソフトバンクの今宮と栗原が12日のウエスタン・リーグ、くふうハヤテ戦（タマスタ筑後）で実戦復帰した。今宮は「2番・遊撃」で2打数1安打だった。6月中旬に左脇腹痛で離脱。外野の守備練習をすることで体を大きく動かすことの不安を減らし、フルスイングできるまで回復した。2回に左前打、5回には左犠飛で1打点をマーク