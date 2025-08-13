戦後80年の今夏、第二次世界大戦について改めて振り返りたい。従軍従軍特派員が残した写真を手がかりに、戦争の実像をたどる。※本稿は、貴志俊彦『戦争特派員は見た 知られざる日本軍の現実』（講談社現代新書）の一部を抜粋・編集したものです。戦時の様子を撮影した戦争特派員たち戦後80年――私たちは戦争の姿をどれだけ知っているだろうか。じつは、日本各地の新聞社や通信社は、物資の不足、軍の廃棄命令、空襲、GHQによ