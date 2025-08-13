「新馬戦」（１７日、札幌）日曜中京３Ｒのスウィッチインラヴに続き、矢作厩舎からコントレイル産駒がデビューする。日曜札幌５Ｒ（芝１８００メートル）でベールを脱ぐのはジーティーメティオ（牡２歳、写真）。担当の福岡助手は「全体的な能力が高い。普段はおとなしいですが、動かしていい動き。真面目で操縦性が高いです」と、べた褒めだ。その言葉通り、１週前には僚馬ナオミライトニング（２歳新馬）と併せて楽に１馬