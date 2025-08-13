スタメンは渡さない。5連勝中の首位・ソフトバンクはきょう13日から西武と2連戦。野村勇内野手（28）はより打撃の結果を求めて敵地・ベルーナドームに乗り込む。けがでファーム調整が続いている今宮健太内野手（34）、栗原陵矢内野手（29）が12日の2軍戦で実戦復帰。両選手が不在の時に遊撃、三塁を主に守ってチームを支えてきた野村にとって気になるところだが、打撃でさらにアピールし、優勝まで完走する意気込みだ。9〜11日