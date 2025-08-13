「有力馬次走報」（１２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＣＢＣ賞１２着のヤマニンアルリフラ（牡４歳、栗東・斉藤崇）は、スプリンターズＳ（９月２８日・中山、芝１２００メートル）へ。コリアＣ・Ｇ３（９月７日・ソウル、ダート１８００メートル）に選出されているドゥラエレーデ（牡５歳、栗東・池添）は招待を受諾。鞍