首位攻防戦を任されるように――。ソフトバンクの上沢が、きょう13日の西武戦先発から「3本柱」を上回る投球を目指す。今季7勝を挙げている右腕は1軍本隊よりも先に関東へ移動し、12日はベルーナドームで最終調整。11日までの日本ハム戦では有原、モイネロ、大関がいずれも白星を挙げて10勝に到達したことを受け、「ファイターズ戦で投げられなかったのは悔しかった。しっかりと受け止めて、いい流れを断ち切らないようにしてい