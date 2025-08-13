「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１２日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉祖母に０８年秋華賞覇者のブラックエンブレムを持つオドワローズ（牝、父レイデオロ、渡辺）は、２３日の中京５Ｒ（芝１４００メートル）で初陣を迎える。鞍上は吉村を予定。ヴルールドロワ（牡、父ヘンリーバローズ、高橋一）は、３１日の中京５Ｒ（芝２０００メートル）で