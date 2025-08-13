巨人５―０中日（セ・リーグ＝１２日）――巨人が零封勝ち。三回に敵失や岸田の２ランなどで４点を先行。森田が７回無失点で初先発から２連勝とした。中日は、一回の満塁機を逃し、３安打と沈黙した。７回無失点、初先発から２連勝中５日でプロ２度目の先発マウンドに上がった巨人の森田。最大のピンチは、いきなりやってきた。それでも、マウンド上で表情ひとつ変えず、淡々と腕を振った。初回、先頭のブライトに外角低めへ