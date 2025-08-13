「インターナショナルＳ・英Ｇ?」（２０日、ヨーク）英インターナショナルＳ・Ｇ１（２０日・ヨーク）に挑戦するダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田）が現地時間１２日午前７時前、気温１７度のニューマーケット調教場で調整した。「その日その日の雰囲気を感じられています」と、ここまでの様子について語っていた指揮官は、前日に続いて愛馬にまたがりウォーレンヒル（坂路）を１本軽快なステップで上ると笑みを見せた。な