「札幌記念・Ｇ２」（１７日、札幌）青森の期待を一心に背負った馬がいる。レコード決着となった函館記念で２着と奮闘し、札幌記念で重賞初制覇を目指す青森県産馬のハヤテノフクノスケ（牡４歳、栗東・中村）だ。今回はこの馬のルーツとも言える父ウインバリアシオン（牡１７歳）に会うため、種牡馬生活を送る青森県東北町にある荒谷牧場を訪ねた。希代の３冠馬オルフェーヴルと同世代で、幾度となく死闘を繰り広げてきたウ