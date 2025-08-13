13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比640円高の4万3280円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては561.83円高。出来高は1万3173枚だった。 TOPIX先物期近は3093.5ポイントと前日比30ポイント高、TOPIX現物終値比27.13ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43280+640 13173 日経2