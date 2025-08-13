「新馬戦」（１７日、中京）偉大な父コントレイルを輩出した矢作厩舎からついに産駒がデビューを迎える。日曜中京３Ｒ（芝１６００メートル）にスタンバイするスウィッチインラヴ（牝２歳、写真）。２３年当歳セレクトセールで１億７０００万円（税抜き）の高値がついた良血馬だ。調教にまたがる荒木助手は「素軽い動きをする馬で脚が速いですね」と上々のジャッジ。「一生懸命になり過ぎるところがあり、まだ勉強中ですが、