タレント柳原可奈子（39）が12日にインスタグラムを更新。脳性まひを公表している長女（5）を連れ、家族旅行をしたことを報告した。「沖縄旅行に行ってきたよ」とし「当日の流れ少し早めに空港へ到着し、スペシャルアシスタンスカウンターでチェックイン（このときバギーの重さを聞かれ、慌てて調べたので、今後は覚えておこうと思います）事前改札で搭乗し、座席でCAさんと相談したところ、長女の体のサイズでは上体固定ベル