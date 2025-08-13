レースクイーン（レースアンバサダー）でタレントの藤井マリー（31）が12日までにインスタグラムを更新。網タイツ姿を披露した。藤井は「網タイツ×グラビア」とコメントし、その姿を数点投稿。胸元がV字に開いたワインレッドのレオタードと網タイツを着用し、「H100」の曲線美を際立たせている。この姿にフォロワーからは「セクシー120%な雰囲気もさすがです」「芸術的ですね」「超絶抜群スタイル」とコメントが寄せられている。