新しい出会いに胸を膨らませる大学生活。しかし、人との距離感を測りかねて、後味の悪い結果を招いてしまう事もあるようだ。東京都の30代女性は、ある女性と気まずい結末を迎えてしまった経験を明かした。女性は大学に入りたての頃、深夜の倉庫バイトをしていた。そこで一度だけシフトが一緒になった少し年上の女性と連絡先を交換したという。「その人がすごく『会いたい』と誘ってくる人でした。シフトの関係で顔を合わせたのは最