Aぇ! group・末澤誠也が、きょう13日放送の『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（日本テレビ系／毎週水曜後8：00）に出演。天然をさく裂し、芸人らを心配させた。【画像】“真剣”なまなざしのAぇ! group・末澤誠也（別カット）同番組で「名探偵コナンのトリック実際にやってみた大賞」を放送。人気アニメ『名探偵コナン』の中で用いられる奇想天外なトリックの数々が実現可能なのかどうかを検証する。この企画は今年5月、