フジテレビで8月16日に放送される土曜プレミアム『ほんとにあった怖い話 夏の特別編2025』（後9：00）で、放送される歴代名作6本が決定した。今年もスタジオパートでは、“ほん怖”クラブリーダー・稲垣吾郎＆クラブメンバーの子どもたちが集結。稲垣と子供たちの恐怖＆ほっこりトークも展開される。そんなクラブメンバーおすすめの作品は佐藤健が出演する『顔の道』で、「めっちゃ怖かった」「不思議で怖くて暑さも吹き飛びまし