女優の大川栄子（77）が12日までに、自身のブログを更新。春夏通じて53度の甲子園出場を誇る広陵（広島）の野球部内での暴力事案をめぐる騒動に言及した。大川は「九州では今度は熊本が大変な事になっていて『大雨特別警報』九州地方の災害は本当に毎年大変です!お天気は人間の力ではどうにもならないので、備えるしかありません皆さまお気を付けくださいネ」とフォロワーを気遣った。続けて「そして高校野球では広島広