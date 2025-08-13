日本テレビで元祖アイドル・アナウンサーとして活躍したフリーの永井美奈子アナが豪華な還暦を祝う会の様子を公開した。永井アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「誕生日を口実にただ飲む会なんと１６年間も続いている息子の幼稚園のママ友会ですとっくに子供を超えたお付き合いで誰かの誕生日を口実に集まり楽しい時を過ごして来ました。そんなママ友も順番に節目の歳になりこの度私の還暦をお祝いして下さ