三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第76回は、大学入試における「採点基準」について考える。中学受験塾講師の「重要な問いかけ」東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒は、勉強合宿の最後にセンター試験（現在の共通テスト）の過去問にチャレンジする。前回に比べ点数が大幅にアップした2人は、喜び