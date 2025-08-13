◇セ・リーグ中日0―5巨人（2025年8月12日東京D）中日は攻守にチグハグが目立つ敗戦で5位に転落した。初回1死満塁でチェイビスが遊ゴロ併殺に倒れるなど今季18度目の零敗。先発・大野は3回、味方の失策から一挙4失点するなど5回4失点（自責0）で4敗目。7回にプロ初登板したドラフト2位・吉田も味方の失策が絡み1回1失点（自責0）だった。借金10に逆戻りし、井上監督は「取れるところで点を取れず、逆に取れるアウトを取