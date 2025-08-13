【MLB】ドジャース4−7ブルージェイズ（8月11日・日本時間8月12日）【映像】大谷、ホームラン直後に見せた“気になる仕草”8月11日（日本時間8月12日）に行われロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った今季42号と、その際に見せた“気になる仕草”が話題となっている。8回表、ドジャースの攻撃・1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、3番手ショーン・