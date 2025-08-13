元JリーガーでW杯出場経験もある鄭大世氏に次の質問をしてみた。「北京五輪世代と東京五輪世代、強いのはどっち？」と。北京五輪世代（北京五輪に出場したメンバー）の代表格は、本田圭佑、内田篤人、岡崎慎司、長友佑都、香川真司、吉田麻也など。本田がミラン、長友がインテル、香川がマンチェスター・ユナイテッドと３人揃って正真正銘のメガクラブに在籍した時代もあり、鮮烈な印象を残した。一方、東京五輪世代（東京五