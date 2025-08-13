【ニューヨーク＝小林泰裕】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４８３・５２ドル高の４万４４５８・６１ドルだった。１２日に発表された米国の物価指標を受け、インフレ（物価上昇）への警戒感が和らいだ。米労働省が１２日に発表した７月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は、前年同月比２・７％で、市場予想（２・８％）を下回った。トランプ政権の高関税政策によるインフレ再燃への過度