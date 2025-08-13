俳優・竹内涼真が海辺での写真を披露し、称賛の声で溢れた。１３日までにインスタグラムで「Ｔｈｅｗａｔｃｈｉｓａｐａｒｔｏｆｍｅｌｅｔ’ｓｌｉｖｅｃｈｅｒｉｓｈｉｎｇｏｕｒｔｉｍｅ．」とつづると、海をバックに撮影された写真複数枚を公開。ブラウンのニットに身を包み、潮風に吹かれて髪がなびいている躍動感のある写真になっている。この投稿にファンからは「本当にかっこいい大好きです