きょう、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は16の府県に「熱中症警戒アラート」を発表しました。大雨による影響が続く九州地方では、熊本県・福岡県など7県に発表されています。環境省と気象庁はきょう、16の府県で「暑さ指数」が33以上となり、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、午前5時ごろ「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発