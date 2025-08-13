旧日本海軍の空母「翔鶴」に操舵員として乗り込み、マリアナ沖海戦を経験した三浦さん＝横須賀市大滝町アジア・太平洋戦争で日本の敗戦を決定づけたのが、１９４４年６月のマリアナ沖海戦だ。西太平洋のマリアナ諸島沖で、日米の両海軍が交戦。日本海軍は空母３隻、航空機４００機以上を失い、空母機動部隊が事実上壊滅した。米軍に「マリアナの七面鳥撃ち」と揶揄（やゆ）されるほどの、一方的な敗北だった。１等水兵だった