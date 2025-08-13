今日13日は日差しで気温が上昇。大雨の被災地・熊本や山口で最高気温36℃など、体温並みの暑さに。熱中症警戒アラートが沖縄から東海の16府県に発表。熱中症対策を万全に。西日本中心に猛暑熱中症に警戒今日13日は前線の活動が弱まって、晴れ間の出る所が多いでしょう。四国や中国地方から関東は雲が広がりやすいですが、九州や東北、北海道は晴れる時間が長くなりそうです。日中は日差しで気温が上がり、西日本を中心に最高気温