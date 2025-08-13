NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3399.00（-5.70-0.17%） 金１２月限は続落。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の早期利下げ観測を受けて押し目を買われたが、ドル安が一服すると、上げ一服となった。欧州時間に入ると、手じまい売りなどが出て軟調となった。日中取引では、予想以下の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて買い優勢となった。その後は、株高を受けて利食い売りが出たが、ドル安が下支え