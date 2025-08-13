記者団の質問に答えるレビット米大統領報道官＝12日、ワシントンのホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン、キーウ共同】レビット米大統領報道官は12日の記者会見で、15日に開催する米ロ首脳会談でのロシアとウクライナの戦争終結に関する合意成立に否定的な見解を示した。合意には「当事国双方が必要だ」と述べた。ロシアのプーチン大統領から話を聴き、戦争の終結方法に理解を深めることが目的だと語った。ウクライナの