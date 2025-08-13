NY原油先物9月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.17（-0.79-1.24%） 米中双方が正式に関税休戦の９０日間延長を発表したことや、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果を受けても米利下げ観測が温存されたこと、主要な米株価指数の最高値更新など強気な手がかりは見向きもされず、売りが優勢となった。１５日の米ロ首脳会談を控え、ウクライナ停戦の不透明感もあるが、１３日の国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の月報で供給過