NY株式12日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均44458.61（+483.52+1.10%） S＆P5006445.76（+72.31+1.13%） ナスダック21681.91（+296.51+1.39%） CME日経平均先物43290（大証終比：+650+1.50%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均、ナスダックとも大幅高。取引開始前に発表の７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）はコア指数が前年比で３．１％上昇と予想を上回り、関税の影響を示唆する